В Toyota представили финальную спецверсию GR Supra

Компания Toyota представила новую спецверсию спорткара GR Supra — Toyota GR Supra A90 Final Edition. Как отмечают создатели, эта модель — кульминация GR Supra, производство нынешнего поколения которой подходит к концу.

Toyota GR Supra A90 Final Edition Фото: Toyota

Toyota GR Supra A90 Final Edition подготовлена при участии спортивного подразделения Toyota Gazoo Racing с учётом опыта, приобретённого в соревнованиях по дрифту, гонках на выносливость и заездах NASCAR, а также при работе с клиентскими гоночными автомобилями GR Supra GT4.

Салон Toyota GR Supra A90 Final Edition Фото: Toyota

Автомобиль оснащается трёхлитровым двигателем, мощность которого выросла с 250 кВт (340 л. с.) до 320 кВт (435 л. с.). Максимальная скорость новинки увеличилась до 270 км/ч. Кроме того, благодаря доработанной подвеске и регулируемому углу развала передних и задних колёс машина прибавила в устойчивости и стала менее склонна к недостаточной поворачиваемости.

Toyota GR Supra Lightweight Evo Фото: Toyota

Также представлена Toyota GR Supra Lightweight Evo с модифицированной подвеской и улучшенной аэродинамикой. Оба автомобиля будут доступны к заказу с января 2025 года.

Напомним, ранее в Toyota показали новую гоночную Supra класса GT4 для сезона-2025.