«Бен Сулайем обиделся на меня». Авторитетный стюард Формулы-1 — о причине увольнения

Тим Майер высказался об обстоятельствах своего увольнения с должности стюарда Международной автомобильной федерации. На этом посту он трудился в течение 15 лет. По словам Майера, решение об увольнении принимал непосредственно президент ФИА Мохаммед бен Сулайем. По словам Тима, причиной его увольнения было то, что бен Сулайем «обиделся» на содержание апелляционного документа, поданного Circuit of the Americas (Cota) – организаторов Гран-при США – на штраф за преждевременный выход болельщиков на трассу в конце гонки.

«Официальная причина, которую укажут, будет заключаться в том, что я стоял за недавней апелляцией промоутеров Гран-при США в качестве организатора. Но меня уволили не поэтому. Эту роль я выполнял на протяжении более 12 лет, принося пользу ФИА. Здесь ничего нового. Несмотря на то что вопрос был решён тихо и мирно, бен Сулайем был расстроен и решил уволить меня. После 15 лет добровольной работы в качестве стюарда, 10 лет обучения других стюардов и сотен часов волонтёрской деятельности на других должностях я получил сообщение от одного из его помощников. Я не писал эту часть документа. Моя работа заключалась в том, чтобы представить её. У нас не было намерения создавать проблемы ФИА», — приводит слова Майера BBC.

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