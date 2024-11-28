Валттери Боттас объяснил, почему «Мерседес» должен подписать с ним контракт на 2025 год

Финский пилот итальянского гоночного коллектива «Кик-Заубер» Валттери Боттас объяснил, почему «Мерседес» должен заключить с ним контракт на место резервного гонщика на следующий сезон.

«Мы ведём переговоры [с «Мерседесом»], они идут хорошо. Почему «Мерседес» должен подписать со мной контракт? Если я окажусь в их команде, то смогу много дать своему молодому напарнику, который ещё не участвовал в Формуле-1. Это точно будет одной из моих ролей — поделиться своим опытом и знаниями, насколько это возможно», — приводит слова Боттаса портал GPblog.

В настоящий момент Валттери занимает последнее место в общем зачёте пилотов. В активе финна ни одного очка.