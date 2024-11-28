Экс-пилот Ф-1 Джонни Херберт: в паддоке стало намного больше женщин

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт заявил, что число женщин, интересующихся «Королевскими гонками», стало заметно больше. После завершения карьеры гонщика Херберт работал аналитиком. В Sky Sports он трудился с 2012 по 2022 год.

«Произошли изменения, и в паддоке стало намного больше женщин. Это хорошо», — приводит слова Херберта издание FlashscoreUSA.

Ранее Джонни дал понять, что экспертам Мартину Брандлу и Дэвиду Крофту могут указать в телекомпании на дверь вслед за чемпионом Формулы-1 1996 года Деймоном Хиллом. По мнению Херберта, Хилла могли подтолкнуть к уходу.

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