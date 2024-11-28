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Боттас: Ф-1 — мой главный приоритет. Я имею шанс в 2026 году сесть за неплохой болид

Боттас: Ф-1 — мой главный приоритет. Я имею шанс в 2026 году сесть за неплохой болид
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Финский пилот итальянского гоночного коллектива «Кик-Заубер» Валттери Боттас заявил, что его главным приоритетом по-прежнему является выступление в Формуле-1.

«У меня были разговоры с представителями команд IndyCar. Однако я чётко ответил им, что переход к ним в 2025 году будет для меня слишком резким.

Я всё ещё имею шанс оказаться за рулём болида неплохой команды Ф-1 в 2026 году. Выступление в Формуле-1 — мой главный приоритет. Если же мне не удастся вернуться в 2026 году, то переход в IndyCar представляется мне интересным.

Чувствую, что ещё не закончил с этим спортом. Поэтому возможность принять участие в тестах и т. д. даёт мне шанс [выступать в Ф-1] в 2026 году, поскольку в этом спорте никогда не знаешь, что произойдёт. Кроме того, в этом сезоне к Формул-1 присоединится «Кадиллак», что означает ещё два места в чемпионате», — приводит слова Боттаса портал GPblog.

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