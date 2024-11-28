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Макс Ферстаппен высказался о сроках завершения карьеры в Формуле-1

Макс Ферстаппен высказался о сроках завершения карьеры в Формуле-1
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о сроках выступления в «Королевских гонках».

«Я не могу заниматься этим вечно. Я люблю автоспорт, и мне нравится соревноваться со многими выдающимися гонщиками на самом высоком уровне. Но однажды наступит день, когда я захочу немного больше отдыхать. В конце концов, мы живём только один раз. Когда тебе около 40 лет, тело начинает немного слабеть. Конечно, к тому времени я смог бы выступать в Формуле-1. Но при этом я хочу заниматься другими делами и наслаждаться жизнью. Сейчас мне 27 лет, и в какой-то момент нужно будет заканчивать», — сказал Ферстаппен на официальном канале Формулы-1 в YouTube.

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