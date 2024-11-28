Юки Цунода: не знаю, что ещё мне надо сделать, чтобы стать пилотом «Ред Булл»

Пилот «РБ» Юки Цунода не понимает, почему «Ред Булл» не собирается подписывать с ним контракт.

«Чувствую, что предстоящие тесты «Ред Булл» в Абу-Даби — это всего лишь тесты. Надеюсь, что «Ред Булл» получит на этих тестах более чёткое представление обо мне как о пилоте. Но, на мой взгляд, две следующие гонки будут определённо важнее их.

Почему меня не рассматривают как кандидата на место пилота в «Ред Булл»? Не знаю. Может, вы побеседуете с ними и узнаете? Честно говоря, не знаю. И то, что они говорят в интервью — «О, Юки в списке» — не могу сказать, правда это или нет. Могу только надеяться на это. А если нет, то не знаю, что ещё я могу сделать.

Просто буду продолжать оказывать давление. Будь я в «Ред Булл», то определённо мог бы бороться за более высокое место в Кубке конструкторов [чем сейчас]. И это то, что они хотят. А в других аспектах, в том числе и в политических, «Ред Булл» продолжат действовать так, как захотят», — приводит слова Цуноды портал The Race.