Серхио Перес категорично высказался о своём будущем в Формуле-1 в 2025 году

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выразил уверенность, что он останется в австрийской команде в 2025 году.

«Есть ли у меня полная уверенность, что я буду в «Ред Булл» в следующем году? Да, так и есть. Я не смог выжать из своей машины максимум из-за трудностей, с которыми столкнулся в последние несколько месяцев. Думаю, это главная проблема. Как команда мы понимаем это и прилагаем все усилия, чтобы исправить ситуацию», — приводит слова Переса Crash.net.

Ранее на вопрос по поводу возможного ухода из команды Переса ответил советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.

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