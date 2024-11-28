Леклер прояснил отношения с Сайнсом после их инцидента на Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил на вопрос по поводу борьбы с напарником Карлосом Сайнсом по ходу Гран-при Лас-Вегаса. Напомним, Леклер выражал недовольство по радио, когда Сайнс опередил его после пит-стопа, хотя команда просила испанца не давить на монегаска.

«Я не хочу возвращаться к тому, что произошло в Лас-Вегасе. Это последние гонки сезона, и мы должны сделать абсолютно всё, что в наших силах, чтобы завоевать Кубок конструкторов. Это единственное, что имеет значение. Мы всё обсудили относительно Лас-Вегаса. Никаких проблем, и это самое главное.

У меня с Карлосом всегда были прекрасные отношения. Да, были некоторые гонки, где иногда дела шли не совсем так, как нам хотелось, но самое главное, что после мы обговариваем случившееся и двигаемся дальше. Мы оба хотим выиграть Кубок конструкторов и, только работая в команде, мы сможем достичь этой цели», — приводит слова Леклера FormulaPassion.

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Сайнс врезался в Леклера на симуляторе после шутки Шарля: