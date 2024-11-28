Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер прояснил отношения с Сайнсом после их инцидента на Гран-при Лас-Вегаса

Леклер прояснил отношения с Сайнсом после их инцидента на Гран-при Лас-Вегаса
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил на вопрос по поводу борьбы с напарником Карлосом Сайнсом по ходу Гран-при Лас-Вегаса. Напомним, Леклер выражал недовольство по радио, когда Сайнс опередил его после пит-стопа, хотя команда просила испанца не давить на монегаска.

«Я не хочу возвращаться к тому, что произошло в Лас-Вегасе. Это последние гонки сезона, и мы должны сделать абсолютно всё, что в наших силах, чтобы завоевать Кубок конструкторов. Это единственное, что имеет значение. Мы всё обсудили относительно Лас-Вегаса. Никаких проблем, и это самое главное.

У меня с Карлосом всегда были прекрасные отношения. Да, были некоторые гонки, где иногда дела шли не совсем так, как нам хотелось, но самое главное, что после мы обговариваем случившееся и двигаемся дальше. Мы оба хотим выиграть Кубок конструкторов и, только работая в команде, мы сможем достичь этой цели», — приводит слова Леклера FormulaPassion.

Материалы по теме
Эксклюзив
Оруджев ответил, стоит ли Сайнсу слушаться «Феррари», раз он всё равно покидает команду

Сайнс врезался в Леклера на симуляторе после шутки Шарля:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android