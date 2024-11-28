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«Ему надо быть комиком». Норрис — о словах Ферстаппена о быстрой победе в «Макларене»

«Ему надо быть комиком». Норрис — о словах Ферстаппена о быстрой победе в «Макларене»
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал слова гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Ранее нидерландец заявил, что одержал бы победу в сезоне Формулы-1 быстрее, если бы выступал за «Макларен».

«Ему следует начать карьеру комика или кого-то в этом роде. Макс может говорить всё, что хочет. Конечно, я полностью не согласен. Он хорош, но это неправда. Возможно, Макс слегка преувеличил, чтобы сказать что-то подобное

«Ред Булл», вероятно, выиграл бы Кубок конструкторов, если бы в их составе было два пилота уровня Макса. Они победили. Это точно и очевидно. А также показывает, что «Ред Булл» как команда всё равно, вероятно, остаётся лучшей, что довольно тяжело.

Макс доказал [свой уровень] всем, побеждая каждого, с кем сталкивался. И это тяжело для любого пилота, который является его напарником. Однако это не имеет никакого отношения ко мне, мне всё равно», — приводит слова Норриса портал Motorsport Week.

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