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43-летний Фернандо Алонсо высказался о следующем сезоне Формулы-1

43-летний Фернандо Алонсо высказался о следующем сезоне Формулы-1
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43-летний пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне Формулы-1. В настоящий момент британский гоночный коллектив занимает пятое место в Кубке конструкторов. На счету «Макларена» 86 очков.

«У каждого бывают взлёты и падения. Нам не удалось значительно улучшить машину по ходу сезона. Мы хорошо начали, но теперь находимся в той позиции, когда изо всех сил пытаемся попасть в третий сегмент. Мы учимся тем вещам, которые применим к следующей версии машины. Это позитивный момент, который произойдёт в следующем году. Команда всё ещё работает над обновлениями. Несмотря ни на что, у нас есть чёткое направление на следующий год», — приводит слова Алонсо AutoRacer.it.

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