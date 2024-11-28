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Расселл: на следующий день после гонки ГП Лас-Вегаса увидел Ферстаппена в баре в 9 утра

Расселл: на следующий день после гонки ГП Лас-Вегаса увидел Ферстаппена в баре в 9 утра
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Пилот немецкого гоночного коллектива «Мерседес» Джордж Расселл рассказал о забавной встрече с гонщиком австрийской команды «Ред Булл» нидерландцем Максом Ферстаппеном.

«На следующий день после гонки Гран-при Лас-Вегаса я увидел Макса в баре в девять утра, когда собирался в аэропорт. Но он меня не заметил. Знаете, тогда Макс был не в себе (смеётся)», — приводит слова Расселла аккаунт Sports Zone в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в гонке Гран-при Лас-Вегаса, которая состоялась 24 ноября, Макс Ферстаппен финишировал пятым, а его ближайший соперник по борьбе за титул из «Макларена» Ландо Норрис закончил на шестой позиции. Это позволило нидерландцу завоевать четвёртый чемпионский титул в Формуле-1.

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