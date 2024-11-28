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«Будто половина Нидерландов в самолёте, чтобы увидеть Макса». Ральф Шумахер вылетел в Доху

«Будто половина Нидерландов в самолёте, чтобы увидеть Макса». Ральф Шумахер вылетел в Доху
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Шумахер сообщил, что вылетел в Доху, где с 29 ноября по 1 декабря будет проходить Гран-при Катара.

«Отправляюсь в Доху. Такое ощущение, что половина Нидерландов сидит в самолёте, чтобы увидеть Макса Ферстаппена», — подписал фото Шумахер.

Фото: Из личного архива Ральфа Шумахера

Напомним, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен гарантировал себе чемпионский титул в нынешнем сезоне Формулы-1. Его Макс добыл после Гран-при Лас-Вегасе, где ему было достаточно финишировать впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо – шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.

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