«Будто половина Нидерландов в самолёте, чтобы увидеть Макса». Ральф Шумахер вылетел в Доху

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Шумахер сообщил, что вылетел в Доху, где с 29 ноября по 1 декабря будет проходить Гран-при Катара.

«Отправляюсь в Доху. Такое ощущение, что половина Нидерландов сидит в самолёте, чтобы увидеть Макса Ферстаппена», — подписал фото Шумахер.

Фото: Из личного архива Ральфа Шумахера

Напомним, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен гарантировал себе чемпионский титул в нынешнем сезоне Формулы-1. Его Макс добыл после Гран-при Лас-Вегасе, где ему было достаточно финишировать впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо – шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.

Ландо Норрис поздравил Макса Ферстаппена с чемпионством: