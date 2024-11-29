«Это неуместно». Леклер — о словах Ферстаппена о быстрой победе в сезоне в «Феррари»

Пилот итальянского гоночного коллектива «Феррари» Шарль Леклер отреагировал на слова гонщика австрийской команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Ранее нидерландец заявил, что победил бы в текущем сезоне Формулы-1 раньше, если бы выступал за «Макларен» или «Феррари».

«Макс — совершенно особенный гонщик. Думаю, что его отличает ещё и уверенность в себе [от других пилотов].

Однако довольно сложно говорить подобные вещи, не зная, каков болид на самом деле.

Без сомнения, он потрясающий гонщик, но сделал бы он то, о чём говорит — не могу сказать. Я не в курсе, что представляет собой машина «Ред Булл» или «Макларена», а Ферстаппен не в курсе, каков болид «Феррари». Поэтому мне кажется, что подобные заявления неуместны», — приводит слова Леклера портал Racingnews365.