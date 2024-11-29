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«Это неуместно». Леклер — о словах Ферстаппена о быстрой победе в сезоне в «Феррари»

«Это неуместно». Леклер — о словах Ферстаппена о быстрой победе в сезоне в «Феррари»
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Пилот итальянского гоночного коллектива «Феррари» Шарль Леклер отреагировал на слова гонщика австрийской команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Ранее нидерландец заявил, что победил бы в текущем сезоне Формулы-1 раньше, если бы выступал за «Макларен» или «Феррари».

«Макс — совершенно особенный гонщик. Думаю, что его отличает ещё и уверенность в себе [от других пилотов].
Однако довольно сложно говорить подобные вещи, не зная, каков болид на самом деле.

Без сомнения, он потрясающий гонщик, но сделал бы он то, о чём говорит — не могу сказать. Я не в курсе, что представляет собой машина «Ред Булл» или «Макларена», а Ферстаппен не в курсе, каков болид «Феррари». Поэтому мне кажется, что подобные заявления неуместны», — приводит слова Леклера портал Racingnews365.

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