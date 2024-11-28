Экс-стюард Формулы-1 — после громких увольнений из ФИА: там буквально не хватает людей

Экс-стюард ФИА Тим Майер поделился мнением об увольнении Джанетт Тан. Она была преемницей нового гоночного директора Формулы-1 Руя Маркеша. В результате на предстоящем Гран-при Катара Маркеш вернётся также к своим обязанностям в Формуле-2. Сам Майер, напомним, также был уволен совсем недавно. Он на протяжении 15 лет работал стюардом ФИА

«Джанетт — воплощение того типа человека, которого мы хотим видеть в ФИА. Лучшая из следующего поколения гоночных директоров. Я не знаю обстоятельств, но можно подумать, что они будут очень усердно работать, чтобы сохранить кого-то с её характером.

Мне очень нравится Руй, но это окажет на него невероятное давление. В ФИА не так много гоночных директоров «платинового уровня», что является высшим уровнем сертификации ФИА. Это тяжёлая работа, и, если делаешь её правильно, каждый день словно просыпаешься с язвой, думая о множестве вещей. У них буквально не хватает людей для выполнения этой работы», — приводит слова Майера BBC.

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