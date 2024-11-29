Колапинто представил специальный шлем с Месси и сборной Аргентины по футболу

21-летний аргентинский гонщик «Уильямса» Франко Колапинто представил шлем, на котором будет выступать на Гран-при Катара. Этап состоится с 29 ноября по 1 декабря. В качестве дизайна Франко выбрал футбольную раскраску с игроками сборной своей страны. На чемпионате мира по футболу 2022 года, который проходил в Катаре, аргентинцы в третий раз стали чемпионами. В центре фото на шлеме присутствует лидер аргентинцев Лионель Месси, целующий кубок.

«Я не мог выступить в Катаре, не привезя что-то особенное. Надеюсь, вам понравится», — написал Колапинто на своей странице в социальных сетях.

Фото: Скриншот видео на странице Франко Колапинто в социальных сетях

Фото: Скриншот видео на странице Франко Колапинто в социальных сетях

Колапинто является членом юниорской программы «Уильямса». В качестве боевого пилота британской команды он заменил американского гонщика Логана Сарджента. Франко будет выступать в «Уильямсе» до окончания нынешнего сезона.

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