Виталий Петров занял пост генерального директора SMP Racing

Бывший российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров занял должность генерального директора программы развития российского автоспорта G-Drive SMP Racing. Об этом информирует пресс-служба организации. 2024 год Петров проводил в качестве спортивного директора программы.

«Пилот общается в основном только с инженером. Выполняет всю свою работу на гоночной трассе и чаще всего сам принимает важные решения. В роли управленца же надо быть в контакте с большим числом сотрудников, вникать полностью во все процессы, быть погружённым в работу по всем направлениям. Гоночная серия G-Drive СМП РСКГ, соревнования на болидах Формулы-4, производство BR03, соревнования в таких дисциплинах, как симрейсинг и фиджитал, — всё это взаимосвязано, всё это одно большое дело, направленное на развитие автоспорта в России.

Хочу поблагодарить Бориса Романовича Ротенберга, основателя и руководителя G-Drive SMP Racing, за доверие. Этот пост — большая ответственность для меня! С тех пор как я попал в команду, мы вместе завоевали много побед и подиумов. Но все главные победы ещё впереди!» — прокомментировал своё назначение в программу Петров.

Петров провёл в Формуле-1 три сезона (2010–2012). Лучшим результатом стало 10-е место по итогам сезона-2011. Тогда он принёс «Лотусу» 37 очков. Что касается отдельных выступлений в гонке, то лучшим стал Гран-при Австралии 2011 года — россиянин финишировал на третьем месте, уступив лишь Себастьяну Феттелю на «Ред Булл» и Льюису Хэмилтону, представлявшему тогда «Макларен».

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