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В Катаре изменили трассу Формулы-1 после проблем с шинами в 2023 году

В Катаре изменили трассу Формулы-1 после проблем с шинами в 2023 году
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Руководство Международного автодрома Лусаил внесло изменения в трассу после проблем с шинами болидов в 2023 году, сообщает издание RaceFans.

Напомним, в прошлом году ФИА пришлось ввести максимальную длину отрезка — 18 кругов, поскольку «Пирелли» обнаружила, что шины повреждаются из-за пирамидальных бордюров.

Во избежание выезда гонщиков на бордюры в нескольких местах были перенесены белые линии границы трассы. Также были изменена форма самих бордюров – в первом, втором, четвёртом, 10-м, 12-м, 13-м и 14-м поворотах.

Действующим победителем Гран-при Катара является четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

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