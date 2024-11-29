Формула-1 может изменить правило, из-за которого критиковали Ферстаппена

Начиная с Гран-при Катара существует вероятность того, что атакующему пилоту будет больше не нужно оставлять место сопернику, если он сам будет вписываться в пределы трассы. Об этом рассказал пилот «Мерседеса» и по совместительству директор Профсоюза гонщиков Формулы-1 (GPDA) Джордж Расселл.

«Всё прошло довольно продуктивно. Не хочу вдаваться в подробности того, что обсуждалось. Но, как мне кажется, многие гонщики согласны с тем, что если обгоняешь по внутреннему радиусу, входишь в поворот и не вылетаешь, то это твой поворот. Как все мы привыкли со времён картинга. Если обгоняешь кого-то по внутренней стороне, то имеешь право обойти его.

В данный момент согласно регламенту гонщик, находящийся внутри, должен оставить место для соперника снаружи, от апекса до выхода. Я думаю, что это будет отменено. Надеюсь, это произойдёт начиная с этого уикенда», — приводит слова Расселла Crash.net.

Напомним, во время жёсткой борьбы пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при США нидерландец не был оштрафован, когда вытеснил британца с трассы, из-за чего многие потребовали пересмотреть правила.

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