Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА отреагировала на слова уволенного стюарда о нехватке сотрудников в организации

ФИА отреагировала на слова уволенного стюарда о нехватке сотрудников в организации
Аудио-версия:
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) отреагировала не недавние слова уволенного стюарда Тима Майера. Сразу после увольнения тот заявил, что в ФИА ощущается нехватка сотрудников.

«В настоящий момент в программе имеются несколько кандидатов, некоторые из которых уже принимали участие в выполнении обязанностей по управлению гонками на этапах Формулы-1, Формулы-Е, чемпионата мира по ралли и чемпионата мира по гонкам на выносливость. В будущем эти кандидаты будут выполнять обязанности в различных категориях ФИА», — говорится в сообщении организации.

Также в ФИА коснулись вопроса с увольнением Джанетт Тан. Она была преемницей нового гоночного директора Формулы-1 Руя Маркеша. В результате на предстоящем Гран-при Катара Маркеш вернётся также к своим обязанностям в Формуле-2. В организации отметили, что загрузка у гоночного директора сейчас ниже и у него имеется много помощников, так что проблем из-за совмещения не будет.

Материалы по теме
Экс-стюард Формулы-1 — после громких увольнений из ФИА: там буквально не хватает людей

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android