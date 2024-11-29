ФИА отреагировала на слова уволенного стюарда о нехватке сотрудников в организации

Международная автомобильная федерация (ФИА) отреагировала не недавние слова уволенного стюарда Тима Майера. Сразу после увольнения тот заявил, что в ФИА ощущается нехватка сотрудников.

«В настоящий момент в программе имеются несколько кандидатов, некоторые из которых уже принимали участие в выполнении обязанностей по управлению гонками на этапах Формулы-1, Формулы-Е, чемпионата мира по ралли и чемпионата мира по гонкам на выносливость. В будущем эти кандидаты будут выполнять обязанности в различных категориях ФИА», — говорится в сообщении организации.

Также в ФИА коснулись вопроса с увольнением Джанетт Тан. Она была преемницей нового гоночного директора Формулы-1 Руя Маркеша. В результате на предстоящем Гран-при Катара Маркеш вернётся также к своим обязанностям в Формуле-2. В организации отметили, что загрузка у гоночного директора сейчас ниже и у него имеется много помощников, так что проблем из-за совмещения не будет.

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