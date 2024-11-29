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«Огромная ошибка». Марк Зурер указал на просчёт «Макларена» после чемпионства Ферстаппена

«Огромная ошибка». Марк Зурер указал на просчёт «Макларена» после чемпионства Ферстаппена
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Марк Зурер поделился мнением о выступлении «Макларена» в нынешнем сезоне Формулы-1. Зурер вспомнил Гран-при Венгрии, победу на котором одержал пилот британской команды Оскар Пиастри. Его напарник Ландо Норрис приехал на втором месте. После последнего пит-стопа Норрис вышел в лидеры гонки, но после нескольких командных приказов пропустил Оскара на первое место. Чемпионство в этом сезоне себе обеспечил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Думаю, они совершили огромную ошибку, не сделав ставку на Норриса сразу. На ум сразу приходит гонка в Венгрии. У вас есть гонщик, который теоретически имеет шанс выиграть чемпионат мира, а затем вы останавливаете его, чтобы он подождал другого. Извините, но это было неправильно со стороны команды. Они должны были оказывать ему лучшую поддержку. Можно было бы добиться того, что Макс Ферстаппен нервничал больше», — сказал Зурер на канале Formel1.de в YouTube.

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