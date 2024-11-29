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Глава «Макларена» ответил, почему не хочет одного сильного пилота в команде

Глава «Макларена» ответил, почему не хочет одного сильного пилота в команде
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Глава «Макларена» Зак Браун не считает, что наличие двух возможных претендентов на титул в лице Ландо Норриса и Оскара Пиастри усугубляет ситуацию в команде.

«Очевидно, проблемы есть. Но я бы предпочёл иметь двух гонщиков, борющихся за победу, чем одного, борющегося за победу, и другого, пытающегося попасть в третий сегмент.

У нас два великолепных гонщика, и они отлично ладят. И я считаю, что мы способны справляться с их желанием побеждать друг друга, потому что оба командные игроки. Напряжённые моменты будут, но это спорт», — приводит слова Брауна Business of Sport.

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