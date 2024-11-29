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Норрис ответил, сохранилась ли между ними с Ферстаппеном дружба

Норрис ответил, сохранилась ли между ними с Ферстаппеном дружба
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о своих отношениях с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. По словам Норриса, несмотря на некоторые напряжённые моменты между ними в нынешнем сезоне Формулы-1, оба остаются хорошими друзьями.

«Были и более сложные моменты, но мы по-прежнему хорошие друзья. Мы тепло пообщались друг с другом после гонки в Лас-Вегасе. Я по-прежнему очень уважаю его и всё то, чего он добился. Так что с моей стороны всё в порядке», — приводит слова Норриса Racingnews365.

Напомним, Ферстаппен гарантировал себе чемпионский титул в нынешнем сезоне Формулы-1. Его Макс добыл после Гран-при Лас-Вегасе, где ему было достаточно финишировать впереди пилота Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо – шестым.

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