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Цунода: судя по симулятору, машина «Ред Булл» мне подойдёт

Цунода: судя по симулятору, машина «Ред Булл» мне подойдёт
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Пилот «РБ» японец Юки Цунода высказался о своём опыте работы на симуляторе «Ред Булл».

«Я гонялся на разных трассах, чтобы привыкнуть к машине «Ред Булл». Это довольно быстрая машина. По крайней мере, на симуляторе она ощущается иначе. Мне нравится её скорость в поворотах. Она довольно резко поворачивает по сравнению с нашей машиной.

Обычно работа симуляторе больше напоминает рутину, но, когда я управлял «Ред Булл», это было приятное чувство. Исходя из опыта на симуляторе, эта машина мне подойдёт. Я искренне так считаю. Она хороша», — приводит слова Цуноды Motorsport.

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