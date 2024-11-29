Джордан раскрыл свой совет Норрису, как побеждать Ферстаппена

Бывший владелец команды Формулы-1, а ныне инсайдер и аналитик Эдди Джордан поделился мнением о выступлении пилота «Макларена» Ландо Норриса в нынешнем сезоне «Королевских гонок». Напомним, чемпионский титул в этом году себе гарантировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Я был немного критичен по отношению к Ландо. Что касается его скорости, то здесь никаких сомнений у меня нет. Она потрясающая. Но может ли он точно стать чемпионом мира? Сейчас он должен кое-чему научиться. Разве не так? Я сказал ему, что ему нужно посмотреть несколько видеороликов с Максом: как он стартует, совершает манёвры», — сказал Джордан на канале Formula For Success в YouTube.

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