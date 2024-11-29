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Хэмилтон и Расселл выступят в белых комбинезонах и шлемах на Гран-при Катара

Хэмилтон и Расселл выступят в белых комбинезонах и шлемах на Гран-при Катара
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Гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл выступят в белых комбинезонах и шлемах на Гран-при Катара. Этап стартует сегодня, 29 ноября, и будет продолжаться до 1 декабря.

«Белые комбинезоны вернулись. Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл выглядят свежо», — говорится в сообщении «Мерседеса».

Фото: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Фото: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Фото: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

В настоящий момент Хэмилтон занимает седьмое место в общем зачёте пилотов. В активе Льюиса 208 очков. Расселл занимает восьмую позицию. На его счету 217 баллов. Чемпионский титул себе уже гарантировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Ранее стало известно, что, начиная с Гран-при Катара, Формула-1 может изменить правило, из-за которого критиковали Ферстаппена.

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