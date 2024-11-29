В Maserati представили особую версию GranTurismo Folgore к 110-летию марки

Компания Maserati, основанная 1 декабря 1914 года, отмечает 110-летие. В честь круглой даты итальянская марка представила особое издание электромобиля Maserati GranTurismo Folgore 110 Anniversario.

Maserati GranTurismo Folgore 110 Anniversario Rame Folgore Фото: Maserati

Автомобиль будет выпущен тиражом в 110 экземпляров, и 55 из них будут представлены в цвете Rame Folgore, а ещё 55 — в расцветке Blu Inchiostro. Машины также будут отличаться специальным логотипом, посвящённым 110-летию компанию. Такой же будет размещён на машинах Maserati на первом этапе нового сезона Формулы-Е, который пройдёт 7 декабря на уличной трассе в Сан-Паулу.

Maserati GranTurismo Folgore 110 Anniversario Blu Inchiostro Фото: Maserati

Maserati GranTurismo Folgore была впервые представлена в 2022 году. Силовая установка электромобиля была разработана на основе технологий, используемых в Формуле-Е, и выдаёт 560 кВт (761 л. с.). До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,7 секунды, а его максимальная скорость — 325 км/ч.

Салон Maserati GranTurismo Folgore 110 Anniversario Фото: Maserati

Напомним, в начале октября в Maserati показали эксклюзивную MC20 для внуков основателя марки.