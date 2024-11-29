Браун: смотришь на Переса и видишь разницу — он хорош, но не на уровне Ферстаппена

Руководитель «Макларена» Зак Браун поделился мнением о таланте нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«В этом году Макс доказал, что нужна не только отличная машина, но и отличный гонщик. Когда смотришь на Серхио Переса, то видишь разницу. Он тоже очень хорош, он выигрывал Гран-при, но он явно не на уровне Ферстаппена. Независимо от того, насколько хороша машина, иногда просто нужен отличный пилот. Ферстаппен всегда может извлечь больше, даже если машина не способна побеждать. Конечно, он не сумеет делать это на 15-й машине на стартовой решётке. Но, наверное, в этом году он доказал, что может победить на третьем по скорости болиде», — приводит слова Брауна Formule1.nl со ссылкой на Business of Sport.

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