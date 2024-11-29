Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Браун: смотришь на Переса и видишь разницу — он хорош, но не на уровне Ферстаппена

Браун: смотришь на Переса и видишь разницу — он хорош, но не на уровне Ферстаппена
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Макларена» Зак Браун поделился мнением о таланте нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«В этом году Макс доказал, что нужна не только отличная машина, но и отличный гонщик. Когда смотришь на Серхио Переса, то видишь разницу. Он тоже очень хорош, он выигрывал Гран-при, но он явно не на уровне Ферстаппена. Независимо от того, насколько хороша машина, иногда просто нужен отличный пилот. Ферстаппен всегда может извлечь больше, даже если машина не способна побеждать. Конечно, он не сумеет делать это на 15-й машине на стартовой решётке. Но, наверное, в этом году он доказал, что может победить на третьем по скорости болиде», — приводит слова Брауна Formule1.nl со ссылкой на Business of Sport.

Материалы по теме
Джордан раскрыл свой совет Норрису, как побеждать Ферстаппена

Соперник попытался выбить Ферстаппена в симрейсинге:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android