Менеджер Колапинто высказался о статусе аргентинца после тяжёлой аварии в Лас-Вегасе

Джейми Кэмпбелл-Уолтер, менеджер пилота «Уильямса» аргентинца Франко Колапинто, высказался о статусе подопечного после тяжёлой аварии в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

«У нас долгосрочный контракт с «Уильямсом». Но есть [сторонний] интерес. Я бы сказал, что до аварии в квалификации всё выглядело хорошо.

Есть хороший шанс, что мы увидим его на стартовой решётке в следующем году, но некоторые люди хотят посмотреть на него в следующих гонках, и это справедливо. У них много пилотов, поэтому спешка ни к чему», — приводит слова Кэмпбелл-Уолтера издание Motor Sport Magazine.

Ранее Колапинто рассказал о реакции Ваулза на третью подряд аварию аргентинца.