Леклер — лучший в единственной практике ГП Катара, Норрис — второй, Пиастри — третий

29 ноября в Дохе завершилась единственная тренировка Гран-при Катара Формулы-1, лучший результат в которой показал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер, второе время у Ландо Норриса из «Макларена», а третье место занял партнёр Ландо Оскар Пиастри.
Первая тренировка. Гран-при Катара. Формула-1:
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:21.953.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.425.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.472.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0.582.
5. Юки Цунода («РБ») +1.092.
6. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.111.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.146.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +1.207.
9. Александер Албон («Уильямс») +1.208.
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.235.
11. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.260.
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.274.
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.292.
14. Лиам Лоусон («РБ») +1.609.
15. Пьер Гасли («Альпин») +1.667.
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.762.
17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1.927.
18. Серхио Перес («Ред Булл») +2.086.
19. Франко Колапинто («Уильямс») +2.247.
20. Эстебан Окон («Альпин») +2.327.
В 20:30 мск состоится квалификация к спринт-гонке. «Чемпионат» проведёт прямую трансляцию, которая будет доступна по ссылке ниже:
Спринт-квалификация Гран-при Катара Формула-1.