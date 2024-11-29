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Леклер — лучший в единственной практике ГП Катара, Норрис — второй, Пиастри — третий

29 ноября в Дохе завершилась единственная тренировка Гран-при Катара Формулы-1, лучший результат в которой показал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер, второе время у Ландо Норриса из «Макларена», а третье место занял партнёр Ландо Оскар Пиастри.

Первая тренировка. Гран-при Катара. Формула-1:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:21.953.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.425.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.472.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0.582.

5. Юки Цунода («РБ») +1.092.

6. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.111.

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.146.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +1.207.

9. Александер Албон («Уильямс») +1.208.

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.235.

11. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.260.

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.274.

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.292.

14. Лиам Лоусон («РБ») +1.609.

15. Пьер Гасли («Альпин») +1.667.

16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.762.

17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1.927.

18. Серхио Перес («Ред Булл») +2.086.

19. Франко Колапинто («Уильямс») +2.247.

20. Эстебан Окон («Альпин») +2.327.

В 20:30 мск состоится квалификация к спринт-гонке. «Чемпионат» проведёт прямую трансляцию, которая будет доступна по ссылке ниже:

Спринт-квалификация Гран-при Катара Формула-1.