«Ауди» продала катарскому инвестфонду существенную долю в команде Формулы-1

Немецкий концерн «Ауди» официально объявил о сделке с инвестиционным фондом Qatar Investment Authority (QIA), согласно которой катарцы приобретают крупную миноритарную долю в команде Формулы-1, которая до 2026 года будет называться «Кик-Заубер».

Уточняется, что QIA в статусе долгосрочного инвестора и партнёра поучаствует существенными инвестициями в развитии команды, включая инфраструктуру.

«Ауди» — это премиум-партнёр с огромным гоночным наследием. Как долгосрочный инвестор «Фольксваген Груп» мы верим в видение «Ауди» и направление, с которым она входит в Формулу-1, а наши инвестиции помогут реализации этой цели. QIA считает, что Формула-1 — это спорт с существенным нераскрытым инвестиционным потенциалом", — отметил генеральный директор QIA Мохаммед Аль-Соваиди.