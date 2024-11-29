«Ред Булл» договорился с «Уильямсом» по поводу Колапинто — журналист Адам Купер

Руководство команды Формулы-1 «Ред Булл» договорилось с представителями «Уильямса» по поводу контракта аргентинского гонщика Франко Колапинто, выступающего за британский коллектив, на следующий год, сообщил авторитетный журналист Адам Купер.

«По словам Адама Купера, пишущего для журнала Motorsport Magazine, «Ред Булл» сейчас достиг принципиального соглашения с «Уильямсом» о подписании Франко Колапинто на 2025 год. Поскольку у него действует контракт с «Уильямсом», им пришлось договориться о дополнительных выплатах, потому что Джеймс Ваулз видит в молодом пилоте большой талант.

Это сложная ситуация для Хорнера, Марко и «Ред Булл», потому что для начала им надо будет выгнать Переса. Если это произойдёт, кто сразу станет партнёром Макса Ферстаппена? Эта конкретная работа на протяжении многих лет была неблагодарной, а таких пилотов, как Пьер Гасли и Александер Албон, команда долго не продержала в своём составе.

Хорнер, похоже, готов рискнуть с Колапинто, хотя в конце этого года ему предстоит провести ещё два уикенда. У Лиама Лоусона также есть веские права, и всего несколько недель назад это казалось чётким планом, когда Даниэль Риккардо был уволен из «РБ». Цунода остаётся аутсайдером в борьбе за место в «Ред Булл», несмотря на то что у него гораздо больше опыта», — приводит слова Купера издание Motor Sport Magazine.