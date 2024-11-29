Гасли — о Цуноде: он заслужил свой шанс в «Ред Булл»

Французский пилот Формулы-1, выступающий за команду «Альпин», Пьер Гасли высказался по поводу японского гонщика Юки Цуноды («РБ») и его шансах выступить в составе «Ред Булл».

«Это сложный вопрос. Я думаю, что с точки зрения своего темпа и результатов он заслуживает шанса. Кажется, Юки значительно улучшился с того момента, как пришёл [в Формулу-1]. Я бы сказал, что Цунода показывает довольно хорошие результаты в этом сезоне, а также был хорош в прошлом году, победив своих товарищей по команде. Я думаю, глядя на программу «Ред Булл», было бы разумно дать ему шанс.

Но, в конце концов, мы знаем, что это решение зависит не только от результатов. Это топ-команда. Это зависит от того, что Кристиан [Хорнер] и Хельмут [Марко] хотят с ней делать. Лично я бы хотел увидеть его и посмотреть, что он там сделает. Но знаю, что это не так просто. Если вы спросите меня о производительности, думаю, что он заслуживает шанса», — приводит слова Гасли издание GPblog.