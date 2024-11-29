Пилоты «Уильямса» используют разные версии обновлений в Катаре из-за большого числа аварий

Пилоты команды «Уильямс» Франко Колапинто и Александер Албон на Гран-при Катара используют разные версии обновлений болида FW46 из-за большого количества аварий и, как следствие, нехватки запчастей, сообщил авторитетный журналист Адам Купер.

«После тяжёлой аварии Колапинто в квалификации в Лас-Вегасе он вернулся к старым тормозным каналам, чтобы у команды были запасные части. После шести крупных аварий Алекса Албона и Колапинто на уикендах в Мексике, Бразилии и Лас-Вегасе у команды не хватает элементов переработанной передней подвески, чтобы обеспечить обоих пилотов гоночным и запасным комплектами.

Таким образом, было решено, что в Катаре Албону следует придерживаться сингапурской модернизации подвески, а Колапинто вернётся к предыдущей версии, чтобы гарантировать, что у обоих пилотов будет резервная копия на случай, если они попадут в ещё одну аварию. В разговоре со мной Франко сказал: «Моя машина не будет в последней спецификации. Это уже тот момент, когда вы не хотите так начинать выходные, но без этого никак.

Так что нам придётся смириться со старыми обновлениями в машине. Посмотрим, как пойдёт дело. Мы постараемся быстро понять машину, что она делает, что нам нужно от этой другой подвески, и постараемся максимально использовать то, что у нас есть», — написал Купер в своём блоге.