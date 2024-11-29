Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс дебютирует в кокпите «Уильямса» раньше начала послесезонных тестов в Абу-Даби

Сайнс дебютирует в кокпите «Уильямса» раньше начала послесезонных тестов в Абу-Даби
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский гонщик Формулы-1, проводящий свой последний сезон в составе «Феррари», Карлос Сайнс дебютирует в составе «Уильямса» раньше начала постсезонных тестов в Абу-Даби.

«Выяснилось, что в «Уильямсе» решили забронировать трассу в Абу-Даби на следующий день после Гран-при Абу-Даби, поскольку у них в запасе оставался один из двух съёмочных дней на сезон. Хотя съёмочный день ограничивает пробег Сайнса — всего 200 км, что составляет около 35 кругов по трассе, — этого будет достаточно, чтобы убедиться, что он чувствует себя комфортно в кабине и правильно определил своё положение за рулём, чтобы он мог сразу же приступить к делу и к тестам во вторник.

Ранее стало известно, что рамках соглашения, достигнутого между «Феррари» и «Уильямсом», Сайнс будет выступать в Абу-Даби в стандартном командном костюме «Уильямса», но без каких-либо типичных логотипов спонсоров», — говорится в статье издания Motorsport.

Материалы по теме
«Ред Булл» договорился с «Уильямсом» по поводу Колапинто — журналист Адам Купер
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android