Сайнс дебютирует в кокпите «Уильямса» раньше начала послесезонных тестов в Абу-Даби

Испанский гонщик Формулы-1, проводящий свой последний сезон в составе «Феррари», Карлос Сайнс дебютирует в составе «Уильямса» раньше начала постсезонных тестов в Абу-Даби.

«Выяснилось, что в «Уильямсе» решили забронировать трассу в Абу-Даби на следующий день после Гран-при Абу-Даби, поскольку у них в запасе оставался один из двух съёмочных дней на сезон. Хотя съёмочный день ограничивает пробег Сайнса — всего 200 км, что составляет около 35 кругов по трассе, — этого будет достаточно, чтобы убедиться, что он чувствует себя комфортно в кабине и правильно определил своё положение за рулём, чтобы он мог сразу же приступить к делу и к тестам во вторник.

Ранее стало известно, что рамках соглашения, достигнутого между «Феррари» и «Уильямсом», Сайнс будет выступать в Абу-Даби в стандартном командном костюме «Уильямса», но без каких-либо типичных логотипов спонсоров», — говорится в статье издания Motorsport.