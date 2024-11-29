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Лоусон выразил обеспокоенность по поводу своего будущего в Формуле-1

Лоусон выразил обеспокоенность по поводу своего будущего в Формуле-1
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Новозеландский гонщик Формулы-1, представляющий команду «РБ», Лиам Лоусон выразил обеспокоенность по поводу своего будущего в «Королевских гонках» в сезоне-2025.

«Я очень сосредоточен на оставшихся этапах, в которых участвую прямо сейчас. Знаю, что меня оценивают в эти уикенды. Не знаю, где буду в следующем году и останусь ли я в Формуле-1. Очевидно, мне хотелось бы так думать, но пока я не получу этого подтверждения, остаётся только быть сосредоточенным на оставшихся этапах», — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.

Лоусон заменил в сезоне-2024 Даниэля Риккардо, который был уволен после Гран-при Сингапура. Ранее стало известно, что руководство «Ред Булл» договорилось с «Уильямсом» по поводу их пилота Франко Колапинто.

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