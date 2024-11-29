Три пилота Формулы-1 рассматривают «Кадиллак» для продолжения своей карьеры

Три пилота Формулы-1 — Валттери Боттас, Гуаньюй Чжоу (оба из команды «Кик-Заубер») и Кевин Магнуссен («Хаас») — рассматривают коллектив «Кадиллак», который присоединится к «Королевским гонкам», в качестве этапа для продолжения карьеры, сообщило издание GrandPrix.

Все три пилота проводят свой последний сезон в командах и не имеют контрактов на 2025 год.

Боттас. Новая команда увеличивает мои шансы вернуться в стартовую решетку в 2026 году, что и является целью.

Магнуссен. Мы с Аяо [Комацу] говорили о том, что мы можем сделать вместе. Я выступал за заводскую команду «Кадиллак» в IMSA в 2021 году и очень хорошо знаю гоночный менеджмент, но ещё не разговаривал с ними.

Чжоу. Я считаю, что с моей позиции [«Кадиллак»] это прекрасная возможность и отличный шанс, когда у меня нет места на следующий сезон. Если будет возможность схватить, я обязательно ею воспользуюсь.