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Гран-при Катара — Формула-2 — Квалификация — Результаты

Арон взял поул в квалификации ГП Катара Формулы-2, Берман — 10-й, Антонелли — 11-й
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29 ноября на трассе «Международный автодром Лусаил» завершилась квалификация Гран-при Катара Формулы-2, поул в которой завоевал эстонский пилот Пол Арон из команды («Хайтек»). Второй результат продемонстрировал лидер чемпионата Габриэл Бортолето («Инвикта»). Третий результат у Виктора Мартинса (АРТ ГП).

Будущие пилоты Формулы-1 в сезоне-2025 Оливер Берман и Андреа Кими Антонелли показали 10-й и 11-й результат соответственно.

Гран-при Катара. Формула-2. Квалификация:

1. Пол Арон («Хайтер») — 1:35.115.
2. Габриэл Бортолето («Инвикта») +0.335.
3. Виктор Мартинс («АРТ ГП») +0.455.
4. Дино Беганович («ДАМС») +0.657.
5. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +0.732.
6. Джек Кроуфорд («ДАМС») +0.980.
7. Куш Майни («Инвикта») +0.985.
8. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +1.036.
9. Исак Хаджар («Кампос») +1.072.
10. Оливер Берман («Према») +1.099.
11. Андреа Кими Антонелли («Према») +1.321.

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