Норрис взял поул в спринт-квалификации ГП Катара Формулы-1, Расселл — 2-й, Пиастри — 3-й

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29 ноября на трассе «Международный автодром Лусаил» прошла спринт-квалификация Гран-при Катара Формулы-2, поул в которой завоевал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, второй результат продемонстрировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, а третье место занял напарник Ландо Оскар Пиастри.

Гран-при Катара. Формула-1. Спринт-квалификация:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:21.012.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.063.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.159.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0.269.

5. Шарль Леклер («Феррари») +0.296.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.303.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.462.

8. Пьер Гасли («Альпин») +0.966.

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.076.

10. Лиам Лоусон («РБ») +1.565.

После второго сегмента вылетели:

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:22.433.

12. Александер Албон («Уильямс») — 1:22.526.

13. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:22.538.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:22.598.

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:22.738.

После первого сегмента вылетели:

16. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:22.718.

17. Юки Цунода («РБ») — 1:22.722.

18. Эстебан Окон («Альпин») — 1:22.906.

19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:22.948.

20. Франко Колапинто («Уильямс») — 1:23.423.