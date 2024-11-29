Норрис взял поул в спринт-квалификации ГП Катара Формулы-1, Расселл — 2-й, Пиастри — 3-й

29 ноября на трассе «Международный автодром Лусаил» прошла спринт-квалификация Гран-при Катара Формулы-2, поул в которой завоевал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, второй результат продемонстрировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, а третье место занял напарник Ландо Оскар Пиастри.
Гран-при Катара. Формула-1. Спринт-квалификация:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:21.012.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.063.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.159.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0.269.
5. Шарль Леклер («Феррари») +0.296.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.303.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.462.
8. Пьер Гасли («Альпин») +0.966.
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.076.
10. Лиам Лоусон («РБ») +1.565.
После второго сегмента вылетели:
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:22.433.
12. Александер Албон («Уильямс») — 1:22.526.
13. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:22.538.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:22.598.
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:22.738.
После первого сегмента вылетели:
16. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:22.718.
17. Юки Цунода («РБ») — 1:22.722.
18. Эстебан Окон («Альпин») — 1:22.906.
19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:22.948.
20. Франко Колапинто («Уильямс») — 1:23.423.