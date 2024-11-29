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Норрис — о поуле в спринт-квалификации ГП Катара: наша цель — завоевать дубль

Норрис — о поуле в спринт-квалификации ГП Катара: наша цель — завоевать дубль
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Британский гонщик Формулы-1 из команды «Макларен» Ландо Норрис рассказал о своей победе в спринт-квалификации Гран-при Катара.

Формула-1 2024. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт-квалификация
29 ноября 2024, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:21.012
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.063
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.159

«По ощущениям — это самая быстрая трасса в календаре. Всё прошло здорово, особенно на фоне того, как мы выступили в Лас-Вегасе. Я допустил пару помарок во второй попытке, но мы пришли сюда за поулом и добились этого. Ветер сыграл большую роль, но в целом условия были лучше, чем в прошлом году. Проще физически.

Но и соперники стали сильнее — многие атаковали газ в пол в тех поворотах, где я не мог. Было непросто собрать круг вместе, но мы добились прогресса, это окупилось, и я доволен результатом. Завтра, разумеется, я хочу победить. Наша цель — дубль, чтобы набрать максимум очков в Кубке конструкторов. Мы знаем, что «Мерседесы» и «Феррари» будут быстры, так что жду захватывающего спринта», — сказал Норрис после спринт-квалификации.

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