Перес объяснил причины неудачи в спринт-квалификации ГП Катара, где занял 16-е место
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Мексиканский гонщик Формулы-1 из команды «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свою неудачу в спринт-квалификации Гран-при Катара, в которой занял 16-е место.
Формула-1 2024. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт-квалификация
29 ноября 2024, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:21.012
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.063
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.159
«К сожалению, мы выехали немного поздно. У нас была проблема с одним из стабилизаторов поперечной устойчивости, а затем, перед началом моего боевого круга появился Шарль [Леклер], и мы сражались с ним в первом повороте, из-за чего я потерял там пару десятых – достаточно, чтобы не пройти дальше.
Это было очень досадно, потому что я чувствовал, что мы действительно продвинулись с настройкой машины, у нас был гораздо больший потенциал, и очень жаль, что по итогу мы оказались в конце пелетона», — приводит слова Переса Sky Sports.
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