Перес объяснил причины неудачи в спринт-квалификации ГП Катара, где занял 16-е место

Мексиканский гонщик Формулы-1 из команды «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свою неудачу в спринт-квалификации Гран-при Катара, в которой занял 16-е место.

«К сожалению, мы выехали немного поздно. У нас была проблема с одним из стабилизаторов поперечной устойчивости, а затем, перед началом моего боевого круга появился Шарль [Леклер], и мы сражались с ним в первом повороте, из-за чего я потерял там пару десятых – достаточно, чтобы не пройти дальше.

Это было очень досадно, потому что я чувствовал, что мы действительно продвинулись с настройкой машины, у нас был гораздо больший потенциал, и очень жаль, что по итогу мы оказались в конце пелетона», — приводит слова Переса Sky Sports.