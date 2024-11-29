Ферстаппен рассказал о проблемах RB20 в спринт-квалификации Гран-при Катара

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», рассказал о проблемах с балансом болида RB20 в спринт-квалификации Гран-при Катара, из-за которых он показал шестой результат.

«Честно говоря, просто нет темпа, я просто медленный. У меня нет баланса, чтобы атаковать в поворотах. Машина немного сбивается, поэтому здесь очень сложно. Очень высокая скорость — это нормально. Но всё остальное не в порядке, и это затрудняет атаку.

Я думаю, что шестая позиция — это более или менее то место, где мы должны быть, может быть, даже на седьмом. Но, конечно, это не то место, где нам хочется оказаться. В спринте будет сложно бороться с машинами вокруг меня, используя только тот баланс, который у меня есть в машине.

Что касается основной квалификации, то давайте посмотрим, сможем ли мы немного улучшить ситуацию, но я не ожидаю, что она внезапно перевернётся. Это не будет чем-то удивительным», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.