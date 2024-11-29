Хэмилтон — о спринт-квалификации ГП Катара: я просто медленный

Семикратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Мерседес», Льюис Хэмилтон высказался по итогам спринт-квалификации, в которой занял седьмое место.

«Всё было так же, как и во всех остальных квалификациях, не так уж здорово. Я просто медленный. То же самое происходит каждые выходные. Машина чувствует себя относительно прилично. Никаких проблем. Больше особо нечего сказать. На длинной дистанции я не чувствовал себя так уж плохо.

Но когда ты оказываешься так далеко, то становится почти невозможно бороться за победы. Но это спринт. Завтра я сделаю всё, что смогу. Положительным моментом является то, что машина быстрая, и завтра Джордж сможет побороться за победу», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.