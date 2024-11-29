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Хэмилтон — о спринт-квалификации ГП Катара: я просто медленный

Хэмилтон — о спринт-квалификации ГП Катара: я просто медленный
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Семикратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Мерседес», Льюис Хэмилтон высказался по итогам спринт-квалификации, в которой занял седьмое место.

Формула-1 2024. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт-квалификация
29 ноября 2024, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:21.012
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.063
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.159

«Всё было так же, как и во всех остальных квалификациях, не так уж здорово. Я просто медленный. То же самое происходит каждые выходные. Машина чувствует себя относительно прилично. Никаких проблем. Больше особо нечего сказать. На длинной дистанции я не чувствовал себя так уж плохо.

Но когда ты оказываешься так далеко, то становится почти невозможно бороться за победы. Но это спринт. Завтра я сделаю всё, что смогу. Положительным моментом является то, что машина быстрая, и завтра Джордж сможет побороться за победу», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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