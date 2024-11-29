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Леклер: после квалификации мы вернулись в реальность

Леклер: после квалификации мы вернулись в реальность
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Гонщик Формулы-1 из команды «Феррари» Шарль Леклер высказался по результатам прошедшей спринт-квалификации Гран-при Катара, на которой занял пятое место.

Формула-1 2024. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт-квалификация
29 ноября 2024, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:21.012
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.063
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.159

«Мы выложились на все сто и занимаем только четвёртое и пятое место, что не очень хорошо, если учесть, насколько важен этот уикенд. Скажем так, по какой-то причине единственная тренировка превзошла все ожидания. От себя добавлю: это соответствует тому, что мы ожидали, ну а теперь мы вернулись в реальность.

Очевидно, после первой тренировки были надежды, что мы сможем сделать что-то лучше, но мы этого не сделали. Если посмотреть на результаты тренировки, то ясно, что у нас есть шансы [в борьбе с «Маклареном»]. Если мы посмотрим на квалификацию, то нет.

На данный момент наиболее демонстрирующей форму сессией является спринт-квалификация. Мы находимся не в лучшем положении. Но никогда не знаешь. В гонках — всегда по-разному», — приводит слова Леклера Sky Sports.

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