Пиастри объяснил, почему доволен третьим местом в спринт-квалификации ГП Катара

23-летний австралийский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Макларен», Оскар Пиастри высказался по поводу своего третьего места в спринт-квалификации Гран-при Катара.

«Очень доволен. Это был не лучший круг в моей жизни, но в таких условиях это тяжело. В начале мне было немного трудно, но в решающем сегменте я почувствовал, что нахожусь в нужной стихии и в необходимом диапазоне настроек.

Эта трасса очень интересна для пилотажа. Сцепление здесь намного лучше, чем в прошлом году, поэтому скоростные повороты доставляют массу удовольствия», — приводит слова Оскара Sky Sports.

Напарник Оскара Ландо Норрис завоевал поул.