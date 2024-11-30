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Пиастри объяснил, почему доволен третьим местом в спринт-квалификации ГП Катара

Пиастри объяснил, почему доволен третьим местом в спринт-квалификации ГП Катара
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23-летний австралийский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Макларен», Оскар Пиастри высказался по поводу своего третьего места в спринт-квалификации Гран-при Катара.

Формула-1 2024. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт-квалификация
29 ноября 2024, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:21.012
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.063
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.159

«Очень доволен. Это был не лучший круг в моей жизни, но в таких условиях это тяжело. В начале мне было немного трудно, но в решающем сегменте я почувствовал, что нахожусь в нужной стихии и в необходимом диапазоне настроек.

Эта трасса очень интересна для пилотажа. Сцепление здесь намного лучше, чем в прошлом году, поэтому скоростные повороты доставляют массу удовольствия», — приводит слова Оскара Sky Sports.

Напарник Оскара Ландо Норрис завоевал поул.

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