Сайнс поделился сложностями поведения болида «Феррари» на Гран-при Катара

Испанский гонщик Формула-1 Карлос Сайнс, выступающий за коллектив «Феррари», прокомментировал четвёртое место в спринт-квалификации Гран-при Катара.

«Хорошая новость заключается в том, что машина чувствовалась лучше с точки зрения баланса, чем ожидалось, и наше время в гонке это показало. Мы вышли на квалификацию с настроем, что наши соперники всё ещё были быстрее, и это то, что мы признаём.

В любом случае мы не максимально использовали свои конфигурации. Несмотря на то что круг был чистым, у машины была сильная недостаточная поворачиваемость, и я просто не мог повернуть машину практически на протяжении всего круга.

Это было также тяжело, потому что в третьем сегменте у меня был мой единственный шанс проехать круг, поэтому я не мог слишком рисковать из-за ограничений трассы. Я думаю, что завтра у нас есть потенциал значительно улучшить машину, особенно на мягких шинах, и это будет означать, что мы, надеюсь, сможем сделать некоторые шаги вперёд», — приводит слова Сайнса Sky Sports.