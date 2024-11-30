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Сайнс поделился сложностями поведения болида «Феррари» на Гран-при Катара

Сайнс поделился сложностями поведения болида «Феррари» на Гран-при Катара
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Испанский гонщик Формула-1 Карлос Сайнс, выступающий за коллектив «Феррари», прокомментировал четвёртое место в спринт-квалификации Гран-при Катара.

Формула-1 2024. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт-квалификация
29 ноября 2024, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:21.012
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.063
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.159

«Хорошая новость заключается в том, что машина чувствовалась лучше с точки зрения баланса, чем ожидалось, и наше время в гонке это показало. Мы вышли на квалификацию с настроем, что наши соперники всё ещё были быстрее, и это то, что мы признаём.

В любом случае мы не максимально использовали свои конфигурации. Несмотря на то что круг был чистым, у машины была сильная недостаточная поворачиваемость, и я просто не мог повернуть машину практически на протяжении всего круга.

Это было также тяжело, потому что в третьем сегменте у меня был мой единственный шанс проехать круг, поэтому я не мог слишком рисковать из-за ограничений трассы. Я думаю, что завтра у нас есть потенциал значительно улучшить машину, особенно на мягких шинах, и это будет означать, что мы, надеюсь, сможем сделать некоторые шаги вперёд», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

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