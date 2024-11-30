Расселл — о предстоящем спринте ГП Катара: нам нечего терять

Британский гонщик Формулы-1 из команды «Мерседес» Джордж Расселл рассказал о своих впечатления после второго места в спринт-квалификации Гран-при Катара и о целях в спринте.
«Всю сессию я чувствовал себя сильным. Машина великолепна на этой трассе. Эта трасса — одна из лучших, когда ты попадаешь в ритм. Она очень быстрая. В последней попытке из-за высокой скорости я запутался в работе с двигателем и ошибся, из-за чего у меня была зарядка батареи. Потерял пару десятых. Слишком техничная трасса! (Смеётся.)
Смогу ли я навязать борьбу Ландо Норрису в спринте? Да, определённо. «Макларен» участвует в большой борьбе за чемпионство. Нам нечего терять. Мы стремимся к большим результатам. Постараемся хорошо стартовать. Спринт — это всего лишь спринт. Нам также нужно сосредоточиться на основной квалификации», — приводит слова Расселла Sky Sports.
- 30 ноября 2024
-
00:38
-
00:25
-
00:13
- 29 ноября 2024
-
23:47
-
22:51
-
22:33
-
22:02
-
21:24
-
21:17
-
20:45
-
20:39
-
19:35
-
19:17
-
18:54
-
18:20
-
17:51
-
17:44
-
17:35
-
16:34
-
16:11
-
15:59
-
15:02
-
14:21
-
14:13
-
13:28
-
12:55
-
12:33
-
11:52
-
11:05
-
10:41
-
09:50
-
00:55
-
00:33
-
00:21
- 28 ноября 2024
-
23:49