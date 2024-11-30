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Расселл — о предстоящем спринте ГП Катара: нам нечего терять

Расселл — о предстоящем спринте ГП Катара: нам нечего терять
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Британский гонщик Формулы-1 из команды «Мерседес» Джордж Расселл рассказал о своих впечатления после второго места в спринт-квалификации Гран-при Катара и о целях в спринте.

Формула-1 2024. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт-квалификация
29 ноября 2024, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:21.012
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.063
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.159

«Всю сессию я чувствовал себя сильным. Машина великолепна на этой трассе. Эта трасса — одна из лучших, когда ты попадаешь в ритм. Она очень быстрая. В последней попытке из-за высокой скорости я запутался в работе с двигателем и ошибся, из-за чего у меня была зарядка батареи. Потерял пару десятых. Слишком техничная трасса! (Смеётся.)

Смогу ли я навязать борьбу Ландо Норрису в спринте? Да, определённо. «Макларен» участвует в большой борьбе за чемпионство. Нам нечего терять. Мы стремимся к большим результатам. Постараемся хорошо стартовать. Спринт — это всего лишь спринт. Нам также нужно сосредоточиться на основной квалификации», — приводит слова Расселла Sky Sports.

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