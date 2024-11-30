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Хельмут Марко назвал главный недостаток Цуноды

Хельмут Марко назвал главный недостаток Цуноды
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что японскому гонщику Юки Цуноде не хватает стабильности.

«К сожалению, ранее он допустил две глупые ошибки в Бразилии. У Юки есть скорость, но ему не хватает стабильности. Но когда у него это есть, то всё работает очень хорошо, — приводит слова Марко издание Grand Prix.

Ранее сообщалось, что «Ред Булл» рассматривает варианты для замены Серхио Переса. Основными кандидатами считаются нынешний пилот «РБ» Лиам Лоусон и гонщик «Уильямса» Франко Колапинто. Несмотря на свой опыт, японец Цунода, похоже, имеет наименьшие шансы попасть в старшую команду «Ред Булл».

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