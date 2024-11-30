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В «Ауди» высказались о влиянии кризиса VW Group на проект в Формуле-1

В «Ауди» высказались о влиянии кризиса VW Group на проект в Формуле-1
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Руководитель «Ауди» Гернот Долльнер настаивает, что финансовый кризис материнской компании Volkswagen Group не повлияет на развитие проекта немецкой компании в Формуле-1.

«У нас есть бизнес-план, и для нас это бизнес. Этот проект в Формуле-1 является неотъемлемой частью трансформации «Ауди». Нельзя построить будущее, только экономя деньги. Нужно инвестировать. И нам нужно преобразовать компанию, компанию «Ауди». Мы считаем проект в Формуле-1 неотъемлемой частью этих изменений «Ауди», — приводит слова Долльнера Motorsport.

В последнее время немецкий концерн Volkswagen Group переживает экономический кризис. В Германии планируют закрыть три завода и сократить до 30 тыс. рабочих мест. Накануне было объявлено, что «Ауди» заключила сделку с инвестиционным фондом Qatar Investment Authority (QIA), согласно которой катарцы приобретают крупную миноритарную долю в команде Формулы-1, которая до 2026 года будет называться «Кик-Заубер».

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