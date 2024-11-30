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В «Тойоте» не исключают разработку собственных моторов для Формулы-1

В «Тойоте» не исключают разработку собственных моторов для Формулы-1
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Компания «Тойота» не исключает возможности расширения своей программы в Формуле-1, которая может выйти за рамки исключительно технического партнёрства с командой «Хаас». Масая Кадзи, директор дочернего предприятия Toyota Gazoo Racing, допустил, что японская компания также заинтересована в разработке двигателей для Формулы-1.

«Прошло 15 лет с тех пор, как мы участвовали в Формуле-1, так что нам нужно учиться. Думаю, нам нужно немного больше узнать о разных вещах, а затем рассмотреть варианты следующего шага.

Интересен ли нам новый регламент? Конечно, я изучаю всё, что можно предпринять. Для нас было бы хорошо участвовать во встречах ФИА, Формулы-1, команд, чтобы учиться, но для этого вам необходимо быть в Формуле-1 зарегистрированным автопроизводителем», — приводит слова Кадзи японский портал As Web.

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